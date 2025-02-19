Развитие авиационной отрасли обсудили в Правительстве

Региональные аэропорты появятся в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, сообщает «24KZ». А для полетов туда запустят небольшие суда вместимостью до 74 кресел.

Сейчас главное – организовать прямые перелеты в зоны отдыха из Алматы, Астаны и других крупных городов, считает Премьер-министр.

Также на заседании Правительства обсудили вопросы развития аэрохабов. В шести крупных аэропортах страны откроют специальные экономические зоны, где будут развивать инфраструктуру и создавать условия для грузоперевозчиков.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

- В отношении пассажирских перевозок необходимо уделить особое внимание повышению уровня обслуживания по самым высоким стандартам качества. Поступает много жалоб по этому вопросу. Имеющиеся проблемы надо решать оперативно и системно.