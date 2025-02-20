Фитосанитарная безопасность: ратифицировано соглашение о сотрудничестве с Турцией

Ратификацию соглашения с Турцией о сотрудничестве в области карантина и защиты растений одобрили в Сенате. Речь идёт о мерах по предотвращению ввоза на территорию двух стран карантинных вредных организмов, передает «24KZ».

В прошлом году товарооборот между странами достиг 6 миллиардов долларов, при этом доля экспорта превысило 3,5 миллиарда. Партнёры высоко оценивают потенциал дальнейший торговых отношений. Казахстан экспортирует зерновые, в планах – поставлять на турецкий рынок мясо и мясные продукты. В Турции мы закупаем овощи, фрукты, орехи. Соглашение предусматривает также обмен документами в сфере фитосанитарии.

Ермек Кенжеханулы, вице-министр сельского хозяйства РК:

– В рамках данного соглашения мы намерены улучшить взаимоотношения в области карантина и защиты растений. В первую очередь, это позволит нам предотвратить ввоз карантинных объектов на территорию Казахстана. своевременно выявлять, принимать меры. Кроме того, мы намерены в рамках соглашения работать по улучшению взаимоотношений между научными институтами в области улучшения наших совместных лабораторных исследований.