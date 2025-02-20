За взятку осудили бывшего главу департамента экологии области Улытау

6 лет лишения свободы получил бывший руководитель департамента экологии области Улытау и его заместитель, передает «24KZ».

Приговор вынес Жезказганский городской суд по обвинению в совершении коррупционных преступлений. В суде доказали, что чиновники получили крупную взятку – 5 миллионов 250 тысяч тенге. Кроме того, глава департамента лично получил ещё 2,5 миллиона тенге. За это должностные лица должны были согласовать проекты и выдать экологическое разрешение.

Осудили и тех, кто давал взятки – это руководители частных компаний. Они выплатят штраф в двадцатикратном размере от суммы взятки. Кроме того, всех пожизненно лишили права работать на госслужбе, в финансовых и государственных организациях, квазигоссекторе. Приговор суда не вступил в законную силу.