61 млн тенге заработала супружеская пара на организации азартных игр

35 и 33-летние супруги, жители области Абай, проводили прямой эфир для организации азартной карточной игры «Тринька», передает «24KZ» со ссылкой на Polisia.kz.

На странице аккаунта указывался номер карты, куда, при желании сделать ставку, участники и переводили деньги.

Супруга записывала имена участников, муж же раздавал каждому – по три карты. Набравшему наибольшее количество очков переводился выигрыш в размере 5/6 части от всей суммы поступивших ставок. В то время как оставшаяся часть являлась доходом организаторов игры.

На суде супруги признали свою вину, рассказали, что вырученные средства уходили на аренду квартиры и на лечение сына, который является инвалидом. Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев условного испытательного срока.

Пара была поставлена на учет в службу пробации Жарминского района. Сотрудники УИС провели с ними беседу и разъяснили их права и обязанности при отбывании наказания в службе пробации.