В каких регионах Казахстана внедрили ваучерное финансирование

Внедрение ваучерного финансирования в дошкольных организациях Казахстана активно продолжается. С начала 2025 года к системе присоединились столичные дошкольные организации, передает «24KZ» со ссылкой официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК.

В ваучерном финансировании участвует 670 детских садов Астаны, а количество выданных ваучеров уже достигло более 25 тысяч. Помимо Астаны, ваучерное финансирование успешно внедрено в Таразе, Туркестане, Уральске и Шымкенте. В ряде городов, таких как Туркестан, Уральск и Тараз, благодаря новой системе, очередь детей старше двух лет удовлетворена полностью.

Этот механизм направлен на прозрачное и эффективное распределение государственного заказа среди дошкольных организаций. Ключевые преимущества новой системы: повышение качества услуг за счет здоровой конкуренции между детскими садами, свобода выбора образовательного учреждения для родителей, прозрачность финансирования и расходования бюджетных средств.

Манара Адамова, директор департамента дошкольного образования:

- Одним из ключевых достижений стало устранение проблемы «ловли мест» в детских садах, так как электронная очередь на получение ваучеров движется исключительно вперед, обеспечивая равные условия для всех семей. Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком». Расчет и перечисление средств производится только после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости.

В будущем ваучерное финансирование планируется масштабировать на другие регионы, создавая прозрачную и конкурентную систему в сфере дошкольного образования.