Победителей проекта «Адал азамат» наградили в Караганде

В Караганде наградили победителей проекта «Адал азамат». Лучших специалистов в различных отраслях отметили в семи номинациях, передает «24KZ».

Денежные награды и грамоты получили те, кто отличился патриотизмом и социальной ответственностью. Чествовали их на республиканском слёте совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана, которая в этом году отмечает своё 30-летие. Лучшим стал заместитель начальника пожарной части Магарби Бузуркаев. Он спас десятки людей во время пожара, предотвратив взрыв газовых баллонов.

Магарби Бузуркаев, заместитель начальника пожарной части №10 управления по ЧС г. Караганды:

– Каждый пожарный каждый день рискует своей жизнью. Но ради спасения других жизней. У нас есть девиз: «Прожить одну жизнь – спасти тысячу». Поэтому принципу мы живём, поэтому никогда не боимся. Каждый день мы это осознаём.