Популяция снежных барсов растёт в Жетісу

В Жетісу растёт популяция снежных барсов, передаёт «24KZ».

Краснокнижные хищники всё чаще попадают в объективы фотоловушек, установленных на территории двух национальных парков – Жонгар-Алатау и Алтынемель. Только в последнем обитает более 20 ирбисов.

На этих кадрах запечатлена целая семья краснокнижных хищников. Зоологи считают, что Семиречье является историческим ареалом обитания снежного барса. До 90-х годов популяция этих животных составляла 200 особей, затем сократилась вдвое. Сейчас же поголовье достигло прежнего уровня, сообщили в Институте зоологии.

Цифровые технологии позволяют учёным отслеживать места их обитания. По спутниковым данным, они мигрируют и на территорию соседнего Китая, однако предпочитают возвращаться в привычную среду.

Алексей Грачев, заведующий лабораторией Института зоологии РК:

– Благодаря тому, что здесь достаточная кормовая база и хорошая охрана, численность снежного барса держится на стабильном уровне. Надеемся, что в будущем это станет серьёзным, мощным популяционным воспроизводственным ядром для расселения и восстановления численности снежного барса в пределах исторического ареала.