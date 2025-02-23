Тренировки каждый день: 83-летний пенсионер вдохновляет своим примером односельчан

Ни дня без физических нагрузок — такого девиза уже много лет придерживается 83-летний Бакыткерей Нуркаев из села Бадамша Актюбинской области, передаёт корреспондент «24KZ».

Он занимается йогой и скандинавской ходьбой. Односельчан пенсионер также удивляет умением делать стойку на голове.

Утро Бакыткерея Нуркаева начинается с зарядки. Затем по плану — скандинавская ходьба. Ходит пенсионер по 6-7 км в день. Летом ездит на велосипеде, а зимой очищает двор от снега. Регулярные физические нагрузки укрепляют иммунитет и дарят хорошее настроение, – говорит Бакыткерей Нуркаев.

Бакыткерей Нуркаев, житель с. Бадамша:

- Движение — самое главное. Чувствуешь себя хорошо. Вот, например, скандинавская ходьба — ходишь утром, после этого аппетит появляется. В общем, движение даёт здоровье. Физически надо работать, снег кидать — это движение.

На здоровье Бакыткерей Нуркаев не жалуется. Пенсионер до сих пор не утратил навык, которому научился ещё в молодости. Односельчан он удивляет умением стоять на голове. Раньше это упражнение Бакыткерей Нуркаев делал даже на крыше.

Бакыткерей Нуркаев, житель с. Бадамша:

- Спортом я с детства занимаюсь. Я нигде не учился в спортивных школах, я просто сам по себе. Мне 13 лет было, конные грабли, там большие колёса. Я на нём стоял, лошадь тянула, я вертелся. Потом скот пас на лошадях, потом я самовольно на лошади верх ногами стоял на седле.

Ни одно спортивное или культурное мероприятие не обходится без участия Бакыткерея Нуркаева. Своей энергией и оптимизмом он заряжает окружающих, – рассказывает председатель Совета ветеранов Каргалинского района Зейнелгабдин Дербиспаев. Большое внимание пенсионер уделяет и правильному питанию.

Зейнелгабдин Дербиспаев, председатель Совета ветеранов Каргалинского района:

- Человек закалённый. Вот действительно это можно пропагандировать — здоровый образ жизни. Агай показывает пример. Если так будут вести здоровый образ жизни, как наш агай, то у нас будет здоровая нация.

Бакыткерей Нуркаев — постоянный посетитель центра активного долголетия. Здесь он занимается йогой, играет в шашки и домино.

Авторы: Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков.