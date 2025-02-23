Отборочный этап «Senat Open-2025» стартовал в Шымкенте

В Шымкенте стартовал отборочный этап открытого Кубка Сената Парламента «Senat Open-2025», передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу акимата Шымкента.

Более 100 спортсменов подали заявки на турнир, организованный с целью популяризации шахмат. Среди них — ветераны и государственные служащие, депутаты маслихатов, члены Общественных советов, представители средств массовой информации и сотрудники правоохранительных органов.

Всего интеллектуальный конкурс лидеров пройдёт в 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 10+5. По итогам отборочного тура 35 лучших игроков представят Шымкент в полуфинале.

Стоит отметить, что соревнования проводятся во второй раз. В прошлом году участники из Шымкента заняли призовое 2-е место в республике. По словам организаторов, цель этого года — стать лидером.

Исполнительный директор филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация шахмат» по Шымкенту Алтын Есиркепова отметила, что Кубок «Senat Open-2025» с каждым годом расширяется, а количество участников растёт.

- В настоящее время отбор проходит в 20 регионах страны. Сильнейшие получат путёвку на республиканские соревнования, которые состоятся 29 августа в Астане. По условиям турнира, в нём примут участие 25 спортсменов из Южного, Северного, Западного, Восточного и Центрального Казахстана. Эти 25 спортсменов будут отобраны 12 июля в Туркестанской области, — сказала она.

Участники, показавшие хорошие результаты на отборочном этапе, награждаются специальными благодарственными письмами и медалями.