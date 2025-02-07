Али Алиев рассказал о будущем сборной Казахстана

Новый тренер сборной Казахстана по футболу дал первую пресс-конференцию. Али Алиев рассказал о планах подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата Европы 2026 года. Не обошлось и без громких заявлений, передаёт корреспондент «24KZ».

Так, он прокомментировал новости о переходе 16-летнего воспитанника «Кайрата» Дастана Сатпаева в лондонский «Челси» и заявил, что казахстанский игрок по своему потенциалу сильнее защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.

Али Алиев в казахстанском футболе — человек далеко не новый. За плечами больше 55 матчей за главную команду страны, чемпионство с «Кайратом» и выступление в Турции. Тем не менее, возглавлять сборную Казахстана — для него новый вызов, к которому, по его собственному признанию, он был готов.

Али Алиев, исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана:

- Я надеюсь, что мы не подведём болельщиков, не подведём выбор нашего Президента. Штаб мы формировали исходя из того, что Елдос Ахметов уже находился в сборной, ребят знает. Это очень важная нить для коннекта. Нурбол Жумаскалиев прошёл очень хороший путь в сборной, особенно ассистентом в молодёжке. Он знает тех, кого мы будем внедрять в состав сборной.

Али Алиева не просто так называют профессором. Он умеет детально анализировать игру соперников и интересно говорить о футболе. Вот и сегодня на все вопросы казахстанских журналистов он отвечал складно и уверенно, лишь иногда повышая тон беседы.

Али Алиев, исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана:

- Если ты приедешь в сборную с процентом жира 15, буду вынужден тебя убрать. В сборную приезжают те ребята, которые готовы биться. Это — война. Нужно приезжать готовым. Два месяца перед вызовом в сборную ты должен следить за собой.

Рассказал Али Алиев и о будущем полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова. Ключевой игрок сборной сейчас выступает в турецком чемпионате, но то и дело испытывает трудности с игровым временем.

Али Алиев, исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана:

- Сейчас он восстанавливается от травмы в Испании. В клубе его используют левым центральным защитником. Бахтиер — игрок системы, универсал. Он всегда говорит, что ему не важно, на какой позиции играть. Мы его будем использовать, скорее всего, в центре поля. Его опыт нужен там, его умение отбирать мячи, сдерживать натиск — это нам сегодня важнее.

Первый официальный матч под руководством Али Алиева сборная Казахстана сыграет уже совсем скоро. В марте нашу команду ожидают выездные матчи в отборе к чемпионату мира 2026 года. В соперниках Уэльс и Лихтенштейн.

Авторы: Ануар Абдрахманов, Арман Акшабаев.