ФОК стоимостью 8,5 млрд тенге торжественно открыли в Жезказгане

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Жігер» торжественно открыли в Жезказгане, сообщает «24KZ». Многофункциональный спортивный объект построен в рамках меморандума между корпорацией «Казахмыс» и акиматом области Улытау, при поддержке Bank RBK. В новом спорткомплексе стоимостью 8,5 млрд тенге созданы все условия.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Жігер» – это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Жезказгана. Новый спортобъект рассчитан на разные возрастные группы и уровень подготовки.

Дастан Рыспеков, аким области Улытау:

- В комплексе имеется всё необходимое для занятия спортом, а также для проведения международных и республиканских соревнований. Уверен, что открытие комплекса позволит популяризировать массовый спорт среди населения и вовлечь как можно большее число детей и подростков в занятия физической культурой и спортом.

В этом году при поддержке корпорации «Казахмыс» в регионе осуществили несколько социально значимых проектов.

Нурахмет Нуриев, председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс»:

- В начале января мы открыли большой детский сад «Ақбота», который прошёл капитальную реновацию. На прошлой неделе открылась Шахматная академия. Сегодня открываем спорткомплекс. Впереди в этом году нас ждёт ещё много открытий – 5-6 объектов.

Комплекс предлагает широкий выбор спортивных направлений: бокс, теннис, спортивная и художественная гимнастика, тренажёрный зал, также есть бассейн. Возможности спорткомплекса высоко оценил олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион по плаванию:

- Пока у нас в сборной не представлены ребята из Улытауской области, но благодаря подобным объектам, я думаю, ситуация изменится. Каждый ребёнок у нас талантлив, талантлив по-своему. Нужно просто предоставить, создать, наверное, правильные условия для развития этого таланта.

В апреле корпорация «Казахмыс» планирует открыть в Жезказгане спортинтернат.

Авторы: Елизавета Шалина, Нурдаулет Аманкешов.