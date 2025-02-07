Зимние Азиатские игры-2025 официально стартовали в Харбине

В Харбине (Китай) состоялась торжественная церемония открытия IX зимних Азиатских игр-2025, объединившая современные технологии и культурные традиции региона, сообщает Olympic.kz.

В Азиаде примут участие более 1000 спортсменов из 34 стран Азии. Казахстан на Играх в Харбине представят 137 атлетов. Знаменосцами сборной выступили Адиль Бекетаев (хоккей) и Ольга Тихонова (шорт-трек).

Официально об открытии Азиатских игр-2025 в своей речи объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Культурная часть представляла собой поэтическое путешествие из Харбина в другие регионы Китая, а затем и по всей Азии. Шоу-программа состояла из трех тематических глав, олицетворявших оду зимней стихии, демонстрацию духа зимних видов спорта, дань уважения прочным узам, связывающим континент, а также лирическую историю о взрослении ребенка, его мечтах, стремлениях и самореализации.

Главным режиссёром церемонии выступил Ша Сяолань, ранее известный своей работой над открытиями Олимпиады-2022 в Пекине и Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу.

Официальным гимном Игр стала песня «Снег в Харбине», написанная автором Ваном Пинцзю. Музыку создал Чан Шилэй. Композиция отражает стремление народов Азии к единству и совместному развитию.

Завершилась праздничная церемония зажжением огня Азиатских игр-2025.