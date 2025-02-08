Казахстанский лыжник стал бронзовым призером Азиады

Казахстанский лыжник Константин Борцов стал бронзовым призером Азиады-2025 в Харбине в спринтерской гонке классическим ходом, сообщает Sports.kz.

В финальном забеге он показал третий результат, уступив 2.09 секунды победителю Ван Цяню (2:56.19) из Китая. Второе место досталось японцу Харуки Ямасите (2:57.90).

Другой представитель Казахстана Олжас Климин стал пятым из шести финалистов с отставанием +2.71.

Таким образом, теперь в копилке Казахстана на зимних Азиатских играх в Харбине три медали: два «серебра» и одна «бронза».