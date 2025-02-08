Соревнования по лыжным гонкам прошли среди прокуроров в СКО

В Северо-Казахстанской области прошёл чемпионат республики по лыжным гонкам среди сотрудников органов прокуратуры, передаёт «24KZ».

В состязаниях приняли участие 16 команд из регионов, всего около 60 спортсменов-любителей. Лучших определяли в командном зачёте, индивидуальной гонке и смешанной эстафете. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и зимних видов спорта.

Сакен Молдашев, старший помощник прокурора ЗКО:

- Мы приехали на соревнования из Западно-Казахстанской области. Выиграть хотят все, но главное — участие. Подобные соревнования помогают сплотить коллектив.