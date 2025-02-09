Тренер сборной РК по шорт-треку прокомментировал историческую медаль Азиады

Историческое золото принесла в копилку Казахстана мужская сборная по шорт-треку на Азиатских играх в Китае, сообщает «24KZ».

В чемпионскую команду вошли: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен. Первую золотую медаль Азиатских игр они выиграли в эстафете на дистанции 5 тысяч метров.

Казахстанцы продемонстрировали безупречную тактику и выдающуюся скорость, оставив позади сильнейших соперников из Кореи, Японии и Китая.

Пётр Гамидов, главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку:

- Безусловно, мы рады. Тяжелая ответственность на нас висела, так как мы открывали медальный зачет, завоевали первые медали. Конечно, мы радуемся. Мы принесли первое золото Казахстану. Желаем всем остальным видам спорта показать такой же результат. Мы старались, поработали и сегодня ночью уже улетаем на мужской этап Кубка мира. Мы планировали, что в командных дисциплинах у нас должно было быть золото. Это шорт-трек, здесь всё может произойти, но тем не менее команда настроена. Даже в связи с тем, что не получилось в «личке», расстроились, но собрались перед финалом.