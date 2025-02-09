Итоги седьмого соревновательного дня на Зимней Азиаде-2025

Казахстанские спортсмены на IX зимней Азиаде, которая в эти дни проходит в китайских городах Харбин и Ябули, в очередной соревновательный день порадовала болельщиков завоеванными медалями, передает «24KZ».

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку принесла заветное «золото» в эстафете на 5000 метров. Эта медаль стала первой в истории данного вида спорта для нашей страны.

Пётр Гамидов, главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку:

– Безусловно, мы рады. Тяжелая ответственность на нас висела, так как мы открывали медальный зачет, завоевали первые медали. Конечно, мы радуемся. Мы принесли первое золото Казахстану. Желаем всем остальным видам спорта показать такой же результат. Мы старались, поработали и сегодня ночью уже улетаем на мужской этап Кубка мира. Мы планировали, что в командных дисциплинах у нас должно было быть золото. Это шорт-трек, здесь всё может произойти, но тем не менее команда настроена. Даже в связи с тем, что не получилось в «личке», расстроились, но собрались перед финалом.

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