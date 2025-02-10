Елена Рыбакина потеряла две позиции в мировом рейтинге

Женская теннисная Ассоциация, по традиции, в начале недели опубликовала обновленный рейтинг спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт «24KZ».

Первой ракеткой мира по-прежнему остаётся Арина Соболенко из Беларуси, на второй строчке — полька Ига Швёнтек, третье место принадлежит американке Кори Гауфф. Представительница Казахстана Елена Рыбакина, не сумевшая защитить титул на турнире в Абу-Даби, потеряла две позиции и стала седьмой.

Напомним, что Рыбакина уступила в полуфинале швейцарке Белинде Бенчич, которая затем стала чемпионкой. Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла одну позицию и вновь стала 20-й. В рейтинге парного разряда Анна Данилина остаётся 19-й.