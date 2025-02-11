Азиада-2025: анонс выступлений казахстанских спортсменов

11 февраля на Азиатских играх стартует очередной соревновательный день. Свои выступления начнут фигуристы и биатлонисты. Будет разыграно десять комплектов наград, передает «24KZ».

В восьми медальных дисциплинах на старт выйдут представители нашей страны. Место на пьедестале обеспечено в женском турнире по лыжной акробатике, куда заявлены три дуэта. Национальные сборные по керлингу продолжат выступление на предварительном этапе. Казахстанские хоккеисты начнут плей-офф, который стартует с четвертьфинальной стадии.