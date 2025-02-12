Турнир по боксу памяти Хасангалиева стартовал в Алматы

Открытый турнир по боксу среди юношей стартовал в Алматы, сообщает «24KZ». Он посвящён памяти народного артиста, певца и композитора Ескендира Хасангалиева, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

В соревнованиях участвуют 200 боксёров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Юноши соревнуются в 13 весовых категориях.

Турнир продлится 4 дня. Боксёры, занявшие первые места, получат специальные призы.

Биржан Хасангалиев, сын Е. Хасангалиева:

- Мне очень приятно здесь находиться. Я думаю, что молодые боксеры покажут свое настоящее мастерство, спортивный интерес, азарт. И самое главное – добьются больших успехов. Я верю в то, что в будущем из этих молодых людей вырастут наши чемпионы миры, олимпийские чемпионы, то есть те ребята, кем наша страна, наш народ будет гордиться.