Лига чемпионов: итоги стыковых матчей

Завершился первый матч в противостоянии стыковых матчей Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией», передаёт «24KZ».

Несмотря на явный статус фаворита, «Бавария» смогла выиграть у шотландцев только минимальным перевесом со счётом 2:1. Полузащитник немецкого клуба Олисе открыл счёт встречи голом в раздевалку, а затем в самом начале второго тайма Харри Кейн укрепил счёт. Но затем «Селтик», не пробивший ни разу по воротам в первом тайме, стал давить соперника. Итогом такой интенсивной игры стал забитый гол Маэды на 79-й минуте, но изменить исход встречи «Селтику» не удалось.

Ответная встреча состоится 19 февраля на «Альянц Арене» в Мюнхене. В других противостояниях «Брюгге» победил «Аталанту», «Фейеноорд» сенсационно обыграл «Милан», а «Монако» минимально уступил «Бенфике».