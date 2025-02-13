Азиада-2025: мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в финал

Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в финал зимних Азиатских игр, передаёт «24KZ».

Команда Олега Болякина встречалась в 1/2 финала с хозяевами первенства. Долгое время счёт в этой игре оставался сухим, пока в конце второго периода Роман Старченко не отправил шайбу в ворота китайского голкипера.

Через три минуты Дмитрий Гренц оформил второе взятие. В конце третьего периода хоккеист сборной Китая Жин Ван сделал счёт 1:2. Впрочем, последнее слово осталось за подопечными Болякина. На последней минуте матча Дмитрий Бреус забросил третью шайбу, оформив победу казахстанского коллектива со счётом 3:1.

Соперник нашей команды по финалу определится в противостоянии Южная Корея – Япония.