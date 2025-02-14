Азиада-2025: мужская сборная Казахстана по хоккею завоевала золотые медали

Мужская сборная Казахстана по хоккею завоевала золото зимних Азиатских игр, передаёт «24KZ».

В решающем матче подопечные Олега Болякина разгромили команду Японии со счётом 5:0. Забитыми шайбами отличились Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус и Роман Старченко. Дубль оформил Кирилл Панюков. Таким образом, отечественный коллектив в пятый раз взял золото Азиады.

Роман Старченко, капитан мужской сборной Казахстана по хоккею:

- Ни одного гола не пропустили. Пять забили, выиграли, разобрали соперников, хорошо подготовились. Сборная Японии хорошо играют, хорошо двигаются. Такая плотная, вязкая оборона, в большинстве всё хорошо сыграли.

До этого национальная команда брала награды высшей пробы на четырёх континентальных турнирах — в 1996, 1999, 2011 и 2017 годах, а ещё два раза финишировала с серебром.

Ербол Мырзабосынов, министр туризма и спорта РК:

- На зимних Азиатских играх в китайском городе Харбин мужская сборная Казахстана по хоккею завоевала четвёртую золотую медаль в копилку страны. В финальном поединке наши соотечественники одержали победу над сборной Японии. Казахстанские хоккеисты традиционно показывают высокие результаты на Азиаде, и этот год не стал исключением — команда вновь доказала свою силу. От всей души поздравляю наших хоккеистов с очередной юбилейной победой!

АЗИАДА-2025: ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ПО ХОККЕЮ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

А вот женская хоккейная сборная Казахстана завоевала серебро IX зимних Азиатских игр. В решающем матче наши спортсменки одержали уверенную победу над коллективом Южной Кореи со счётом 3:0. Точными бросками отличились Малика Алдабергенова, Юлия Буторина и Дария Молдабай.

Напомним, ранее национальная команда уступила Японии и обыграла одного из фаворитов — хозяев турнира.

Отметим, что казахстанские хоккеистки трижды выигрывали «золото» Азиады — в 2003, 2007 и 2011 годах, а в других случаях финишировали на третьей позиции. То есть «серебра» у сборной Казахстана в женском хоккее на континентальном первенстве ещё не было.

Юлия Буторина, защитник женской сборной Казахстана по хоккею:

- Нам была нужна эта победа. Хороший соперник. Мы это сделали! Мы очень хорошо сплотились, стали одним целым. Наш тренерский штаб, массажисты, все, кто в команде, классно сработали, и у нас всё получилось.

АЗИАДА-2025: СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЁТЕ

В итоговом медальном зачёте сборная Казахстана расположилась на четвёртом месте. В активе национальной команды 20 наград: четыре золота, девять серебряных и семь бронзовых медалей.

Больше всего наград выиграли хозяева соревнований. На втором месте — Южная Корея. На третьей строчке расположились японцы.