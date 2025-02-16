Чемпионов Азиады-2025 по хоккею торжественно встретили в аэропорту

Ночью в столичном аэропорту торжественно встретили казахстанских хоккеистов — призёров Азиады, передаёт «24KZ».

Чествовать чемпионов, сотворивших сенсацию на зимних Азиатских играх, пришли больше полусотни человек: болельщики, коллеги и родные спортсменов.

Напомним, по итогам соревнований мужская команда по хоккею завоевала золото, а женская сборная принесла стране серебро.

Данияр Самат, защитник мужской сборной Казахстана по хоккею:

- Во-первых, это была моя первая Азиада, и для меня всё запомнилось, всё было впервые, увидеть всё изнутри. Очень понравилась организация. Продолжается сезон в «Барысе», мы сейчас отдохнём, у нас ещё немного игр, и будем стараться играть на победу.

Алина Щёколова, вратарь женской сборной Казахстана по хоккею:

- Эти Азиатские игры позволили нам занять 2-е место. Следующая поездка — Чемпионат мира, тоже хочется выйти в лидеры или хотя бы занять призовое место.