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Казахстанский дзюдоист выиграл бронзу Grand Slam в Баку

  • 16.02.2025, 21:01
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фото: olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев стал бронзовым призёром турнира серии Grand Slam в Баку. В схватке за третье место в весовой категории свыше 100 килограммов он победил иппоном грузина Сабу Инанеишвили, передает «24.KZ».

Отметим, что Grand Slam – это международные соревнования по дзюдо, проводимые Международной федерацией. После Олимпийских игр, чемпионатов мира, турниры Grand Slam являются самыми рейтинговыми, в них дзюдоисты могут набрать наибольшее количество очков.

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