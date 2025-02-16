Казахстанский дзюдоист выиграл бронзу Grand Slam в Баку
Казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев стал бронзовым призёром турнира серии Grand Slam в Баку. В схватке за третье место в весовой категории свыше 100 килограммов он победил иппоном грузина Сабу Инанеишвили, передает «24.KZ».
Отметим, что Grand Slam – это международные соревнования по дзюдо, проводимые Международной федерацией. После Олимпийских игр, чемпионатов мира, турниры Grand Slam являются самыми рейтинговыми, в них дзюдоисты могут набрать наибольшее количество очков.