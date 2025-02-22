Спортивную инфраструктуру расширяют в Кызылординской области

В Кармакшинском районе Кызылординской области в этом году приступят к строительству крытого футбольного манежа, сообщает «24KZ». Объект возведут по просьбе сельской молодёжи.

На сегодняшний день почти 40% жителей района занимаются массовым спортом.

За последние два года в трёх сёлах – Дур Онгар, Третий Интернационал и Жосалы – ввели в строй современные спортивные комплексы, ещё один – откроют на днях в посёлке Акай.

Согласно проектам, новые объекты укомплектовали спортивными тренажёрами и необходимым инвентарём.

Галым Ержанов, директор спортивной школы п. Третий Интернационал:

- Раньше мы занимали одну комнату в сельском Доме культуры. Тренировки проходили в тесном помещении без удобств. Сейчас у нас есть целый спортивный комплекс, который ежедневно посещают до 50 человек. Есть необходимый инвентарь и условия, чтобы заниматься спортом и воспитывать будущих чемпионов.