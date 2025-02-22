Астанинский «Барыс» продлил серию поражений в КХЛ

Астанинский «Барыс» сыграл с владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, пишет Sports.kz.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Шестаков) – Бекетаев-Хохлов, Старченко-Омирбеков-Сетдиков; Королёв-Гайтамиров, Бурдасов-Николишин-Панюков; Диханбек-Оразов, Асетов-Рахманов-Муратов; Ляпунов-Бутенко, Симонов-Шульга-Кайыржан.

Роман Старченко быстро открыл счет, но после этого соперник забросил четыре, а далее отметился Динмухамед Кайыржан – 2:4, казахстанский клуб проиграл восьмой матч подряд.

26 февраля «Барыс» в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайбы:

1:0 — 02:41 Старченко (Сетдиков, Гайтамиров). В равенстве

1:1 — 14:25 Сошников. В равенстве

1:2 — 23:08 Старков. В равенстве

1:3 — 40:21 Петухов (Шестаков, Сошников). В равенстве

1:4 — 47:41 Шестаков (Петухов, Сошников). В равенстве

2:4 — 50:47 Кайыржан (Шульга, Бутенко). В равенстве

Вратари: Шутов — Мишуров

Штраф: 4:10 (0:2, 0:2, 4:6).