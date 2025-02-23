Турнир Eurasian Jiu-Jitsu Cup прошёл в столице

Открытый международный турнир по джиу-джитсу прошёл в столице, передаёт «24KZ».

В течение двух дней спортсмены из разных стран сражались за чемпионские титулы. В состязании приняли участие более двух тысяч человек. Подобные мероприятия в Казахстане организовывают несколько раз в год.

Как отметил вице-президент Ассоциации джиу-джитсу Мурат Ыскак, такие турниры закаляют характер наших спортсменов и учат их выступать на больших аренах.

Мурат Ыскак, вице-президент Ассоциации джиу-джитсу:

- Джиу-джитсу включает в себя несколько разделов. Вчера прошло мероприятие, которое проводится в кимоно. То есть наши борцы выступали в кимоно и показали очень хорошие результаты, несмотря на большую конкуренцию. Вчера были даже борцы из Бразилии, которые славятся своими навыками в джиу-джитсу.

Меруерт Багдат, победительница турнира Eurasian Jiu-Jitsu Cup:

- Я занимаюсь почти два года. Я заняла первое место, соревнования проходят на высшем уровне. Очень классно, всё хорошо продумано. К соревнованиям нас очень серьёзно готовили, тренировки были почти каждый день по два раза.