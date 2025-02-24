Казахстанский конькобежец стал победителем этапа Кубка мира

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Польше, сообщает «24KZ».

Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,5 секунды. Второе место занял канадец. Бронзовая медаль у хозяев соревнований.

Напомним, что Кошкин на недавних Азиатских играх в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров.

Казахстанские конькобежки стали третьими в общем зачете Кубка мира

Женская команда Казахстана по конькобежному спорту стала третьей в общем зачёте Кубка мира. Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми.

По итогам трёх ЭКМ, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, наши спортсменки заняли третье место. Первой стала Польша. Серебро – в активе спортсменок из Канады.