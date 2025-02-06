Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Грузии

Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они обсудили двусторонние отношения, которые в последнее время динамично развиваются на уровне Парламентов, Правительств и государственных органов, передает «24KZ».

Отдельное внимание собеседники уделили наращиванию объёмов грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Говорили лидеры и о партнёрстве в сферах торговли, энергетики, инвестиций, туризма и искусственного интеллекта.

Токаев отметил, что нашу страну с Грузией объединяют крепкие узы дружбы и исторические связи.

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Главу государства за теплый приём и пригласил посетить с визитом Грузию.