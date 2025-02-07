Токаев: Нам нужны прорывные крупные проекты

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству пересмотреть вопрос по ставке НДС, передает «24KZ». В изначально предложенном варианте она оказалась завышена, поэтому следует проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Ставка должна быть дифференцированной. Об этом Президент заявил на встрече с бизнес-сообществом в Астане. Обсудили и другие важные вопросы, связанные с экономикой.

За столом переговоров во главе с Президентом собрались капитаны казахстанского бизнеса. Имена всем известные: Айдын Рахимбаев, Эдуард Огай, Умут Шаяхметова и многие другие. Вопрос на повестке дня серьёзный – как развивать экономику страны дальше. Бизнес в этом процессе играет ключевую роль, и чтобы добиться эффективных результатов, предприниматели должны тесно сотрудничать с государством.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста.

Президент даже дал направление – огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере, ведь спрос на перевозки, будь то на поездах, автомобилях или самолётах, растёт. Этот сектор в последнее время довольно прибыльный и, можно сказать, является «золотым дном». Бизнесмены с этим согласны, но нужно проработать нормативно-правовую базу, считают они.

Бакытбек Кадиров, генеральный директор ТОО «Audacia Express»:

- Казахстан не только 9-е место занимает в мире по территории, но и по плотности железных дорог мы уступаем Румынии, Финляндии. По длине и развитию железных дорог в регионах мы уступаем ЮАР. Касым-Жомарт Кемелевич, одна просьба есть – это расширить нормативно-правовую базу, чтобы частные казахстанские компании могли строить новые железнодорожные линии в общей сети МЖС. Это главный вопрос по ж/д, потому что инвестиции мы привлекаем.

Ещё одна перспективная отрасль – туризм.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Иностранцы проявляют особый интерес к первозданной природе Казахстана, традициям и историческому наследию нашего народа. Потенциал отечественного туризма огромен, но когда доходит до реальных дел, в этой сфере ещё много пробелов и недочетов. Поэтому Правительство предлагает дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в развитие туризма.

В Казахстане при этом есть все возможности, чтобы построить успешный бизнес. Деловая среда становится всё более комфортной. В стране действует мораторий на создание квазигосударственных компаний, а при наличии заявок от бизнеса закон ограничивает участие госпредприятий в регулируемых закупках, что снижает уровень конкуренции. Ограждают бизнес и от необоснованного прессинга и незаконных проверок со стороны профильных органов.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Декриминализированы пять статей Уголовного кодекса, по двум статьям повышены пороги наступления уголовной ответственности, запрещен арест по 29 экономическим правонарушениям. С 2022 года количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза. Кроме того, усилена административная ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Для превентивной защиты инвесторов от необоснованных проверок, штрафов, отказов в выдаче разрешений внедрен «прокурорский фильтр». На сегодняшний день прокурорами предотвращено более 700 фактов нарушения прав инвесторов. Всё это – большой задел для усиления защиты прав и законных интересов бизнеса.

Президент о ставке НДС: Нужно оптимальное для государства и бизнеса решение

Одна из самых обсуждаемых тем в стране в последнее время – повышение ставки НДС. Об этом Глава государства тоже высказался. Он отметил, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Одно понятно, что предложенная Правительством ставка всё же была завышена. Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа Правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению.

Своим мнением об НДС поделились и бизнесмены. По их мнению, ставку если и стоит повышать, то постепенно.

Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана»:

- На основе наших исследований на первоначальном этапе целесообразно повышать ставку не выше 16%. Эта ставка является стандартной для многих стран с таким же уровнем дохода на душу населения и находится в диапазоне между ставками, применяемыми в соседних странах. Например, она ниже будет, чем в России, где повышение НДС привело к сильному инфляционному давлению.

Токаев провел встречу с бизнес-сообществом

Отдельную роль Токаев отводит банкам. Нужно активнее вкладывать средства в развитие экономики и помогать бизнесу, так как улучшить экономику только за счёт бюджета невозможно. Помочь выбраться из долговой ямы необходимо и закредитованным казахстанцам. Это важный политический вопрос, заявил Глава государства. Банки должны усилить работу по рефинансированию проблемных займов и не допускать роста их количества. Особое внимание следует уделить кредитам, оформленным на граждан мошенниками.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Я уже на заседании Правительства сказал, что Национальный фонд – часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что Правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали Фонд? Другое дело, что средства Фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу.

Открытый диалог между государством и бизнесом – это залог устойчивого экономического роста. Президент подчеркнул, что цифровизация, прозрачность и снижение бюрократических барьеров станут важными шагами на этом пути. Взаимодействие предпринимателей и властей уже приносит ощутимые результаты, а укрепление этого партнерства позволит вывести страну на новый уровень развития.

Автор: Рауль Габитов.