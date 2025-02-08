Токаев: Будущее Казахстана – в руках интеллектуальной и патриотической молодежи

Глава государства сегодня выступил на молодёжном форуме «Жана адамдар» и поблагодарил участников за вклад в развитие страны и борьбу с социальными проблемами.

Молодёжная организация провела десятки гражданских инициатив и акций, передаёт корреспондент «24KZ».

Джинсы, толстовки, кроссовки… Пожалуй, это единственное мероприятие с участием Президента, где дресс-код не имеет значения. Даже глава страны сегодня в «расслабленном» — без галстука и в пиджаке под джинсы. Касым-Жомарт Токаев легко влился в молодёжную волну и с высоты своего статуса и возраста поставил перед смелыми и дерзкими такие же задачи.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Слушая ваши выступления, вдыхая атмосферу форума, я испытываю невероятное по силе чувство гордости за нашу молодёжь и уверенность за будущее Казахстана. Молодым — везде у нас дорога. Будущее нашей страны — в руках интеллектуальной, образованной, идущей в ногу со временем молодёжи. Я как Президент возлагаю на вас большие надежды.

Потому что делать Казахстан передовым, узнаваемым во всём мире предстоит именно этим мечтателям, у которых нет ни малейшего сомнения, что их желания сбудутся. А мечтают они на самом деле о том, чтобы казахстанцы заботились о своей стране. «Жана адамдар» борются с вандализмом, незаконными свалками, наркотиками.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Верю, что присутствующие здесь грамотные, патриотичные молодые люди обязательно войдут в состав либо маслихатов, либо Парламента, а, возможно, будут работать и в Правительстве. Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей и молодых семей, для которых, к примеру, предусмотрено льготное кредитование на развитие бизнеса и покупку жилья. И это лишь небольшая часть программ и проектов, направленных на создание широких возможностей для самореализации детей и молодёжи.

Однако вести страну к новым победам — это не только про политических управленцев, учителей, врачей, учёных или инженеров, большие надежды на творческую и креативную молодёжь. Для поддержки их развития в стране будет создан специальный фонд для поддержки проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд — в почёте, особенно большого уважения заслуживает наша молодёжь, выбравшая рабочие профессии.

Очевидно, Глава государства видит в молодёжи опору страны и ясно дал понять, что ждёт их активного участия в развитии Казахстана. А секрет на самом деле прост — не нужно подвигов — лишь честный труд и ответственность за будущее страны.

Автор: Динара Жанбатырова.