Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур

В Акорде чествовали сотрудников силовых структур. Глава государства выступил перед офицерами и вручил им награды. Особенно Президент отметил призеров турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае, передает «24KZ».

Команды Министерства внутренних дел «Сункар» и «Томирис» стали серебряными призерами, КНБ – на четвёртом месте. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и Министерства обороны.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Мы с воодушевлением наблюдали за вашими выступлениями на чемпионате подразделений спецназа. С чувством гордости узнавали о ваших достижениях. Вы продемонстрировали отличную военную подготовку, исключительную силу, ловкость и выносливость. Показали профессионализм, слаженность действий в тактических операциях и миссиях. Достойно преодолевали полосу препятствий. Во многих состязаниях вы произвели настоящую сенсацию, превзойдя всех соперников. Все это яркое свидетельство высокой оперативной готовности бойцов наших спецподразделений.

Отдельно Глава государства остановился на деятельности спецслужб и силовых структур, обеспечивающих стабильность в стране.

Касым-Жомарт Токаев обозначил их вклад в развитие Казахстана и вручил им государственные награды.