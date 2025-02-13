Глава государства посетил фестиваль «Город рабочих профессий»

На выставочной площадке EXPO проходит фестиваль «Город рабочих профессий», объединивший будущих специалистов, работодателей и организации профессионально-технического образования. Это первое масштабное мероприятие в рамках объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Года рабочих профессий, передает пресс-служба Акорды.

Фестиваль проводится при поддержке министерства просвещения и других профильных ведомств, национальных компаний и крупных предприятий. Здесь представлены 40 интерактивных выставочных зон, где можно ознакомиться с более чем 200 специальностями и узнать об особенностях различных отраслей экономики. В рамках фестиваля в течение нескольких дней будут организованы семинары, мастер-классы, инновационные сессии и ярмарки вакансий. За первые два дня мероприятие посетили более 15 тысяч человек.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с подготовкой специалистов для энергетической, горнорудной, металлургической, нефтегазовой, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей.

Президент был проинформирован о преобразованиях в организациях профессионально-технического образования, деятельность которых ориентирована на запросы рынка труда с учетом специфики регионов.

По мнению Главы государства, для реализации таких крупных проектов, как строительство атомной электростанции, будут крайне востребованы квалифицированные специалисты.

В ходе беседы с участниками фестиваля Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно.

Президент также прокомментировал ситуацию вокруг Украины, обратив внимание на важность сохранения стабильности как главной ценности нашей страны.

«Мы проводим идеологию «единство в многообразии». Несмотря на то, что мы принадлежим к разным национальностям и вероисповеданиям, мы одно общество, один народ. Призываю вас всех к пониманию этого глубинного процесса. Только на этой основе мы достигнем успеха. Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать», – сказал Президент.