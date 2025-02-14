Токаев посетил Архив Президента РК

Ряд объектов Астаны посетил сегодня Касым-Жомарт Токаев, передаёт «24KZ».

Он побывал в новом мире Архива Президента, которого перенесли из Алматы в столицу. Это первый архив в Центральной Азии, который будет функционировать не только как хранилище, но и как образовательный и научно-методический центр.

Здание включает в себя помещения, лабораторный комплекс, интерактивные и читальные залы, рабочие кабинеты и административные зоны. В них представлены документы политической истории страны на протяжении более 100 лет, способствующие развитию государства, внешней и внутренней политике, а также процессам экономических преобразований.