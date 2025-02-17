Порывистый ветер и гололед прогнозируют синоптики

Порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидается на северной и центральной частях Казахстана, передает «24KZ».

По данным «Казгидромет», шквал прогнозируют в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях. Там же пройдет снег, будет гололед и низовая метель.

Усиленный ветер обещают в Алматинском регионе. Температура воздуха ночью на юге до двух градусов тепла. На севере страны столбики термометров покажут минус 15 градусов. В Астане небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Температура воздуха днем до пяти градусов мороза.