Глава государства принял президента Международной федерации борьбы

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что борьба является важным видом спорта, который играет значительную роль в укреплении позиции нашей страны на международной спортивной арене. Он также высоко оценил достижения отечественных борцов, которые успешно выступают на крупнейших мировых турнирах, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление стратегического сотрудничества с Международной федерацией борьбы. По его словам, расширение инфраструктуры, внедрение передовых методик подготовки и проведение международных турниров в нашей стране будут способствовать росту популярности и конкурентоспособности этого вида спорта.

В свою очередь Ненад Лалович поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил готовность к продолжению взаимодействия. Он назвал Казахстан важным партнером федерации и отметил впечатляющий прогресс национальной школы борьбы. По его словам, стремление казахстанцев к формированию здоровой нации помогает добиваться высоких результатов в спорте и других сферах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления позиций Казахстана в мировом спортивном сообществе и дальнейшего продвижения борьбы как одного из приоритетных видов спорта.

В завершение встречи Глава государства наградил руководителя Международной федерации борьбы орденом «Достык» II степени за вклад в развитие борьбы в Казахстане.