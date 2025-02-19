Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Иордании

Во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании.

После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.