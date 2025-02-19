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Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Иордании

  • 19.02.2025, 16:15
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Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Иордании
фото: пресс-служба Президента РК

Во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании.

После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

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