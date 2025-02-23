Снегопад и низовую метель прогнозируют в Казахстане

Сильный снег и низовую метель прогнозируют в шести регионах. В их числе Западный Казахстан, Актюбинская и Акмолинская области, передает «24KZ».

По данным «Казгидромет», в оставшихся трех регионах, а это Костанайская, Жамбылская, Карагандинская области, вместо снега может пойти дождь. Также там ожидается гололёд.

Быть бдительными нужно водителям Мангистауской области.

По данным синоптиков, дороги там покроет гололедица. В Алматинской области сильный ветер. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. Туман этим утром накроет Восточный Казахстан и область Абай, а также Кызылординскую область.