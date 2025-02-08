Больше миллиона казахстанцев получили лечение в рамках ГОБМП в 2024 году

Больше миллиона казахстанцев в прошлом году получили лечение в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. На эти цели из республиканского бюджета выделили 2 триллиона 800 миллиардов тенге.

Какие медуслуги входят в пакет гарантированного объёма и кому они положены, узнавала корреспондент «24KZ».

В акушерский блок городской больницы №2 ежедневно поступают несколько десятков беременных. В среднем за сутки рождаются около 40 детей. Третий ребёнок астанчанки Агинес Муратовой тоже родился здесь. Здоровый малыш весом больше 4 килограммов. Но роды были сложными.

Агинес Муратова, жительница г. Астаны:

- Отошли воды, но не было схваток. Наблюдали меня около суток. Мы ждали естественных схваток, их не было. Ребёнок находился почти 36 часов в маловодье. Уже начали медикаментозно помогать организму. Персонал сделал всё для того, чтобы роды прошли хорошо.

К слову, все медицинские услуги будущие мамы здесь получают вне зависимости от статуса застрахованности.

Клара Бектурсынова, заведующая послеродовым отделением городской многопрофильной больницы №2 г. Астаны:

- Любая пациентка, поступающая, беременная в стационар в рамках ГОБМП, получает полный пакет медицинской помощи. Это и консультация, обследование, лабораторное обследование, лечение, инструментальные методы обследования. Сопровождение врачей, акушерок, санитарок, принятие родов, послеродовое наблюдение — это всё в рамках ГОБМП. То есть, проблем при поступлении у пациенток для оказания медицинской помощи в родовспоможении нет.

Гарантированный объём бесплатной медпомощи — это пакет минимальных медицинских услуг, который доступен каждому казахстанцу. Он финансируется из средств республиканского бюджета.

Эльвира Лекерова, корреспондент:

- Пакет ГОБМП в Казахстане включает широкий спектр медицинской помощи. Это экстренная и неотложная помощь, профилактические осмотры и вакцинация, бесплатное лекарственное обеспечение, наблюдение пациентов с хроническими и социально-значимыми заболеваниями. Также казахстанцам гарантируют дорогостоящие высокотехнологичные операции, стационарную и стационарозамещающую помощь, скрининги целевых групп населения, обеспечение препаратами крови и паллиативную помощь.

Забира Оразгалиева, официальный представитель Фонда социального медицинского страхования:

- Если человек, например, поступил в больницу экстренно, независимо от того, застрахован он или нет, ему оказывается весь спектр медицинских услуг вне зависимости от стоимости лечения. Это могут быть и высокотехнологичные операции, и дорогостоящие исследования, и лечение, требующее дорогостоящих лекарственных препаратов. В том числе за счёт ГОБМП осуществляется оказание медпомощи за рубежом. 81 случай лечения за рубежом за 2024 год. И 11 случаев лечения за счёт мастер-классов с привлечением иностранных врачей.

Самая дорогостоящая операция, проведённая в рамках ГОБМП, обошлась государству в 123 миллиона тенге. Всего за прошлый год в больницах страны бесплатный объём гарантированного лечения получили больше миллиона пациентов, в поликлиниках оказали 19 миллионов клинико-диагностических услуг, лекарства выдали 2 миллионам казахстанцев.

Авторы: Эльвира Лекерова, Артур Горшняков, Канат Махмутов.