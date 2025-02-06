Этно-фольклорный ансамбль TURAN представил новый проект в Астане

Этно-фольклорный ансамбль TURAN представил слушателям свой уникальный проект TAMYR, передает «24KZ».

Коллектив представил на сцене Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева богатое культурное наследие тюркских народов – музыкальное театрализованное шоу. Музыканты исполнили композиции на национальных инструментах народов Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Венгрии, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Серик Нурмолда, музыкант:

– Благодаря этому проекту премьера проекта, которого состоялась в прошлом году, нам официально дали звание послов тюркского мира. Сейчас мы являемся музыкальным брендом тюркского мира. TAMYR – это древнетюркское слово, которое означает «друг». Поэтому мы должны друг друга знать и быть едины в этом смысле. Поэтому основной смысл всего этого проекта закладывается в этих смыслах и зарисовках.