Казахстанские артисты впервые приняли участие в параде Чингэй в Сингапуре

Казахстан впервые представил свою культуру на одном из самых ярких событий Юго-Восточной Азии – параде Чингэй в Сингапуре. Артисты театра Астана Опера, Казахского национального университета искусств и Национальной академии хореографии стали частью грандиозного шествия, передает «24KZ».

Парад Чингэй, впервые организованный в 1973 году по инициативе Ли Куан Ю, давно стал символом культурного многообразия Сингапура. С тех пор он ежегодно собирает тысячи участников со всего мира и привлекает миллионы зрителей. В этом году шоу было посвящено 60-летию независимости страны. Выступление казахстанских артистов стало возможным благодаря поддержке посольства Казахстана и сингапурских инвесторов, работающих в Казахстане.

Султанбек Гумар, солист балетной труппы театра «Астана Опера»:

– Мы, артисты «Астана Опера», специально готовились к этому параду. На вечере продемонстрировали произведение «Той бастар». В этой постановке мы показали в современном стиле казахские национальные игры и духовное богатство. Надеемся, что нам удалось продемонстрировать богатую культуру казахского народа.

Тэн Мэ Линг, старший советник инвестиционной компании Сингапура:

– Я дважды была в Казахстане и мне очень нравится эта страна. Там живут прекрасные люди и много замечательных мест. Для меня большая честь быть на параде Чингэй, помочь в представлении казахской культуры в Сингапуре. Такие культурные обмены демонстрируют теплые отношения между нашими странами и смогут укрепить наше сотрудничество в будущем.