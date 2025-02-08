Выставка памяти Ескендира Хасангалиева открылась в Алматы

Выставку «Атамекен» – ел рухы» к 85-летию Ескендира Хасангалиева открыли в Алматы. В городском музее истории представили более 80 экспонатов, посвященных жизни и творчеству композитора, певца и народного артиста Казахстана, передает «24KZ».

Среди них личные вещи, фотографии, награды, сценические костюмы, партитуры, музыкальные инструменты и семейные реликвии. Например, первый баян Ескендира Утегеновича, с которым он начал свой творческий путь. В рамках мероприятия отметили и 55-летие культового произведения композитора «Атамекен». За годы работы в сфере искусства он внёс огромный вклад в развитие казахстанской школы музыки, написал около 200 песен, среди которых есть и композиции для стихотворений русских, татарских и немецких поэтов. Выставка будет проходить месяц.

Камшат Джиеналиева, руководитель музея истории г. Алматы:

– Сегодняшняя выставка под названием «Атамекен» – ел рухы» нацелена на то, чтобы популяризировать творчество и жизнь Ескендира Утегеновича Хасангалиева. В данной выставке представлены уникальные экспонаты, в том числе уникальная ваза, подаренная Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым Ескендиру Хасангалиеву лично из его дома.

Биржан Хасангалиев, сын Е. Хасангалиева, заслуженный деятель РК:

– Для меня, как для сына своего отца, для сына деятеля культуры, музыкальной культуры очень приятно, что молодые поколения, которые растут, которые родились за годы независимости, что они будут знакомиться с историей нашей музыки в лице моего отца. Творчество Ескендира Хасангалиева началось с начала 60-х годов и продолжалось на протяжении 60 лет. За эти годы создано столько песен, столько произведений, которые остались в сердцах нашего народа и до сих пор исполняются.