Шедевры Бетховена исполнили на сцене театра «Астана балет»

Произведения Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена прозвучали на сцене театра «Астана балет», передает «24KZ».

Проект «Имена» собрал на одной сцене лауреатов международных конкурсов – Каламкас Джумабаеву, Ермека Курманаева и Амира Тебенихина. Музыканты отмечают, что подобный симбиоз позволяет зрителям глубже ощутить шедевры мировой симфонической литературы.

Амир Тебенихин, пианист:

– Считаю, очень важно знакомить наших слушателей с шедеврами музыкальной культуры. Концерт Людвига ван Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано относится к таким шедеврам. Хорошо, что у нас играют эту музыку.

Каламкас Джумабаева, солистка симфонического оркестра «Астана Опера»:

– Мы всегда стараемся держаться классики. Сегодняшний концерт является подтверждением. Это все то, что проверено временем. Такой музыки ещё много. Надеюсь, что наши концерты будут сформированы для искушенного зрителя, который будет с удовольствием на наши концерты ходить и оставаться в классике, чтобы ни произошло в мире.