Вечер поэзии памяти Мукагали Макатаева прошёл в Астане

Вечер поэзии, посвящённый 94-летию выдающегося поэта и писателя Мукагали Макатаева, прошёл в Астане, передаёт «24KZ».

Организаторами выступили ведущие новостей телеканала «24KZ» Алия Шермагамбет и Дастан Мурсалим. Гостем творческого мероприятия стал казахстанский музыкант Кенес Алимжан. Собравшиеся вспомнили десятки произведений великого автора, вошедшие в золотой фонд национальной поэзии.

Дастан Мурсалим, журналист:

- Недавно мне приснился Мукагали Макатаев — он надевал на меня свой чапан. Тогда возникла идея посвятить ему такой вечер — вспомнить его творчество, исполнить вместе со зрителями известные песни. Он много писал о любви к Родине, матери, отцу, женщине. Оставил после себя бесценное наследие. На следующий год планируем отметить его юбилей ещё масштабнее.