Свидетели эпохи: в Павлодаре представлены книги военного времени

В Павлодаре открылась выставка, приуроченная к 80-летию Победы, сообщает «24KZ». В экспозиции представлены редкие экземпляры, выпущенные в период с 1941 по 1945 годы.

Среди экспонатов можно увидеть книги, изданные в тылу, а также литературные произведения, напечатанные в сложнейших условиях военного времени.

Многие из представленных экземпляров являются подлинными историческими артефактами.

Шолпан Шаяхметова, директор областной библиотеки им. Торайгырова:

- Книги разнохарактерные – это и художественная литература, это и отраслевая литература. По книгам видно, что они были читабельны, листы помятые, есть листы такие, знаете, совершенно грязные от пальцев. Мы решили этот временной отрезок взять, именно с 1941-го по 1945-й. Тем самым хотим сказать, что в эти годы жизнь не останавливалась, люди тоже читали, была потребность и поэтому эти книги выпускали.