Дом культуры открыли в сельском округе Сайотес Мангистауской области

В сельском округе Сайотес Мангистауской области впервые открыли дом культуры. Этого события люди ждали больше 60 лет. Раньше дети и взрослые посещали только 3 кружка, которые размещались в двух кабинетах местного акимата. Теперь у сельчан есть большое отдельное здание, передает «24KZ».

В сельском округе Сайотес начали плести гобелены. Кружок творчества открыли в новом доме культуры. Безворсовые ковры создают школьники, которых вдохновляют Мангистауские степи. На изделиях представлены национальные узоры и истории из быта кочевников.

Хиуаз Демеуова, преподаватель искусств:

– Работа над гобеленом размером 1,5х1,5 метра займет примерно полгода. Это кропотливый труд. Гобеленовая техника чем-то похожа на плетение казахских ковров алаша. Только здесь мы используем другие нити. Раньше работать было сложно, не было места для творчества. Вот его построили. Для нас это праздник. Теперь в моем ведении два кабинета.

Сельский округ Сайотес находится в 300 километрах от Актау. Здесь проживает больше двух тысяч человек. Для взрослых и детей новый дом культуры стал большой возможность раскрыть свои таланты. В недавно построенном двухэтажном здании открыли 7 кружков, функционирует библиотека и актовый зал на 200 мест. На работу принято больше 30 сотрудников. Среди них хор бабушек и баянист.

Куляш Жайым, руководитель дома культуры:

– Дом культуры объединяет людей всех возрастов, дарит радость общения. Я ждала открытия этого момента целых 43 года. За это время было очень сложно развивать искусство на селе. Не было никаких условий, мы занимали пару кабинетов в местном акимате. А сейчас у нас целый дворец! Даже LED экран есть и вся необходимая аппаратура для сцены.

Совсем скоро сельский округ Сайотес отметит 60-летний юбилей. К этой дате артисты готовят большую праздничную программу. В костюмерной нового дома культуры уже сшили больше 200 красочных нарядов для выступлений.

Авторы: Тамара Степанова, Ренат Дусалиев