Дом искусств строят в поселке Нура

В посёлке Нура Карагандинской области строят Дом искусств, передает «24KZ». На первом этаже здания будет расположен хореографический зал для детей, на втором – кабинеты рисования и лепки. В зрительном зале предусмотрят 100 мест. Там будут проходить концерты, творческие вечера и праздники.

Для жителей Нуры это долгожданный объект. В музыкальной школе, где всегда занимались дети, им тесно, да и здание устарело.

В отделе строительства сообщили, что Дом искусств заработает уже в этом году. На его строительство выделили 671 млн тенге.

Денис Колшин, гл. специалист отдела строительства Нуринского района:

- На сегодняшний день завершены работы по обустройству фундамента, а также цокольного этажа. Продолжаются работы по кладке наружных стен. У нас в районе раньше такого объекта не было. Жители не раз поднимали вопрос проведения досуга молодёжи, чтобы можно было проводить концерты.