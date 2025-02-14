Древнюю каменную доску для игры в тогызкумалак обнаружили в Жамбылской области

Древнюю каменную доску для игры в тогызкумалак обнаружили археологи в северо-восточной части села Кызылтан Жамбылской области, передаёт «24KZ».

Длина найденного артефакта почти 3 метра, а ширина — около полутора. Также имеются лунки глубиной 14 сантиметров. От подобных находок в других регионах этот камень отличается тем, что на его поверхности высечены сразу два одинаковых игровых поля. Археологи считают, что каменная доска относится к VI-VII векам нашей эры.

Сауран Калиев, директор дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников:

- Научные сотрудники определили этот памятник. В предгорных равнинах везде встречаются курганы-могильники. Поэтому мы так решили. А в дальнейшем будем привлекать турецких учёных сюда, в Казахстан, именно в Таласскую долину. Тогда уже будет видно, какой период. Предварительная датировка у нас — это VI-VII век нашей эры. Это период Западно-тюркских каганатов.