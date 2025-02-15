Цифровой помощник заработал в библиотеке Усть-Каменогорска

В библиотеке имени Пушкина в Усть-Каменогорске запустили нейро-ассистента DosAI, сообщает «24KZ». Это разработка на основе искусственного интеллекта, которая упрощает работу как читателей, так и библиотекарей.

Достаточно ввести запрос и система моментально подскажет нужную книгу или предоставит справочную информацию. На этом возможности цифрового помощника не заканчиваются. Он анализирует предпочтения читателей и рекомендует произведения, которые могут им понравиться. Также DosAI может помочь с поиском редких изданий, и у него можно поинтересоваться о мероприятиях библиотеки.

На разработку умной системы IT-специалисты потратили 7 месяцев.

Майя Сулейменова, руководитель IT-центра библиотеки:

- Для нас было важно внедрить такой проект, чтобы показать пользователям, коллегам, что мы идём в ногу со временем. Современные библиотеки – это не просто хранилище книг, это интеллектуальная площадка, где мы развиваем новые технологии.