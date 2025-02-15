Книгу к 80-летию Сауык Жакановой презентовали в Алматы

Книгу, посвященную жизни и творчеству Сауык Жакановой, презентовали в Алматы. В этом году знаменитому диктору казахстанского радио исполняется 80 лет, передает «24KZ».

Её карьера началась ещё в советское время, когда радио было одним из главных средств массовой информации. Благодаря своему неповторимому и запоминающемуся голосу Сауык Жаканова стала любимицей сотен тысяч казахстанских радиослушателей и одной из самых узнаваемых женщин в республике. За свою многолетнюю творческую деятельность Сауык Жаканова удостоена ордена «Құрмет».

На презентации книги, которая прошла в Национальной библиотеке, зачитали письмо от имени министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой. Знаменитую соотечественницу поздравили также её многочисленные ученики.

Татьяна Жангильдина, журналист:

– Это целая эпоха. Всё в жизни этого человека было символичным: её рождение 11 февраля 1945 года, а 9 мая мы праздновали великую Победу. В этом году мы празднуем 80 лет. Она – символ и ровесница Победы. Она не потеряла связь с радио. Она всегда желанна у нас на радио. Когда она приходит, каждый её приход – это своего рода мастер-класс для нас, учеников.